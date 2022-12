Tu n'entres pas pour moins de 580€: le prix hallucinant des places pour la finale de la Coupe du Monde

La finale de la Coupe du Monde, c'est ce dimanche à 16h. Avec une belle affiche, prestigieuse, entre deux des favoris annoncés pour le titre mondial, à savoir la France d'un côté et l'Argentine de l'autre. Si le duel est alléchant, le prix des places, lui, en rebute beaucoup.

Il faut dire que, depuis 24 ans, les prix n'ont fait qu'augmenter. Ainsi, le prix minimum à débourser pour assister à la finale de demain est de 580€. Soit une hausse de... 540€ par rapport à 1998. Si l'on compare à la dernière Coupe du Monde, le prix le plus bas fait un bond de 190€, selon les prix affichés par la FIFA. Et si on décide de s'offrir l'expérience ultime ? Cela vous en coûtera 1550€, soit 610€ de plus qu'il y a 4 ans et 1200€ de plus qu'en 1998. Rien que ça.

Cette hausse des prix permet à la FIFA de faire exploser son chiffre d'affaires, qui a atteint les 7,3 milliards d'euros sur les quatre dernières années, en partie grâce à des contrats commerciaux conclus avec des entreprises qataries. Le Mondial, c'est bankable.