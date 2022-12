Puck Pieterse victorieuse sur la neige à Val di Sole: "Tout le monde a fait des erreurs"

(Belga) Puck Pieterse a remporté samedi l'épreuve de la Coupe du monde de cyclocross sur le parcours enneigé et verglacé de Val di Sole en Italie. Malgré quelques dérapages, la Néerlandaise, 20 ans, est restée tout en contrôle. "Heureusement, j'ai repris des forces après mes glissades et j'ai prouvé que je pouvais encore gagner", a-t-elle déclaré au micro des organisateurs.

"Je pense que tout le monde a fait des erreurs aujourd'hui", a expliqué Pieterse. "J'ai pu profiter de ma puissance sur ce parcours compliqué. Même si j'ai commis quelques erreurs en début de course, j'ai réussi à limiter la casse. Après plusieurs tours, j'ai acquis une meilleure maîtrise du terrain et j'ai mieux choisi mes lignes. Aujourd'hui, le parcours était vraiment glissant." Fem van Empel, leader de la Coupe du monde, a dû abandonner à cause d'une chute. Pieterse se rapproche au classement avec 65 points de retard, mais "cela reste une avance presque impossible à rattraper. Elle peut même sauter une épreuve et rester en tête (le vainqueur obtient 40 points, ndlr). Malgré cet écart important, je continue d'y croire. Mais pour être honnête, je préfère prendre des points avec Fem sur le parcours." (Belga)