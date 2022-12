Mondial 2022 - La Croatie 3e de la 22e édition de la Coupe du monde au Qatar

(Belga) La Croatie a pris la 3e place de la 22e édition de la Coupe du monde de football au Qatar, samedi au stade Khalifa à Al Rayyan (Doha).

Les Croates se sont imposés 2 buts à 1 (mi-temps: 2-1) face au Maroc pour s'offrir un troisième podium dans l'histoire du Mondial. La Croatie, vice-championne du monde et 3e du Mondial 1998, avait très tôt ouvert la marque sur une tête de Josko Gvardiol (7e, 1-0). Le Maroc, première équipe africaine en demi-finales d'une Coupe du monde, a égalisé immédiatement, sur une tête aussi, celle d'Achraf Dari (9e, 1-1). Mislav Orsic donnait l'avantage - déjà définitif - aux Croates juste avant la pause (42e, 2-1) malgré plusieurs occasions marocaines en seconde période. La Croatie de Luka Modric, 37 ans, succède ainsi à la Belgique, 3e il y a quatre ans en Russie après un succès contre l'Angleterre (2-0). Les Diables Rouges n'ont cette fois pas passé les phases de poule dans un groupe avec la Croatie et le Maroc. Dimanche (16h00), la finale opposera la France, tenante du trophée et l'Argentine. Les deux pays peuvent accrocher une 3e étoile de champion de monde à leur maillot. (Belga)