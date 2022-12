Déplacement royal: Emmanuel Macron rejoint les Bleus pour la finale et il ne sera pas seul à bord

Le président français Emmanuel Macron a décollé samedi en fin d'après-midi pour le Qatar avec son épouse Brigitte et plusieurs stars du ballon rond, dont l'attaquant Christopher Nkunku, afin d'assister à la finale des Bleus dimanche face à l'Argentine, a annoncé l'Elysée. Son avion a décollé vers 17H00 pour Doha, a-t-on précisé.

Outre Christopher Nkunku, forfait pour la Coupe du monde en raison d'une blessure, le chef de l'Etat est accompagné des anciens internationaux Alain Giresse, Bruno Cheyrou et Laure Boulleau ainsi que de l'arbitre internationale Stéphanie Frappart.

Les champions de boxe Brahim Asloum et de judo Teddy Riner sont également du voyage ainsi que la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera.

Un garçon et une fille de 18 et 19 ans, amateurs de foot et bénéficiant de l'Aide sociale à l'enfance, ont aussi été conviés par le chef de l'Etat à assister à la finale avec leur directeur d'établissement à Cergy (Val-d'Oise).

Les absents en tribune ce dimanche

Paul Pogba et N'Golo Kanté, champions du monde 2018 mais forfaits pour 2022, et l'ancien champion d'Europe Luis Fernandez, tous trois déjà à Doha, les rejoindront dimanche dans la tribune officielle.

Emmanuel Macron, qui a déjà assisté à la demi-finale France-Maroc mercredi, se rend pour la deuxième fois en trois jours à Doha, en dépit des nombreuses controverses sur le Mondial et de l'implication présumée de l'émirat dans un scandale de corruption au Parlement européen.

L'opposition a vivement critiqué son premier déplacement et ses propos sur la bonne organisation de l'évènement par le Qatar, l'accusant de ne pas tenir compte de l'impact environnemental et humain de la compétition.