Challenger Pro League - Sur un terrain enneigé, Virton arrache le nul contre Beveren

(Belga) Virton a partagé l'enjeu avec Beveren samedi lors de la 18e journée de la Challenger Pro League. Le match sur le terrain enneigé de Virton s'est terminé par un 0-0.

Les températures glaciales ont joué des tours à la D2 belge ce week-end. Les rencontres entre le Club NXT et le Lierse, Dender et les U23 de Genk, et Deinze et le Beerschot n'ont pas pu avoir lieu à cause des pelouses impraticables. À Virton, l'arbitre Quentin Pirard a, cependant, jugé que le terrain, dont la moitié était plus blanche que verte, était praticable. Les deux équipes ont été gênées par la neige en première période et ont eu du mal à construire leur jeu. L'absence de Dieumerci Mbokani s'est fait ressentir dans la finition de Beveren. Après la pause, le scénario est resté similaire avec aucun but. Au classement, le Beerschot, qui n'a donc pas joué cette journée, et Beveren comptent 35 points. Virton reste au 12e et dernier rang avec 11 points. Avec le SL16 contre Lommel (samedi 18h) et le RSCA Futures contre le RWDM (dimanche 13h30), deux autres duels de Challenger Pro League sont programmés ce week-end. (Belga)