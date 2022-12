Coupe du monde de shorttrack - Hanne Desmet déçue après sa médaille d'argent au 1.500m : "Manque de vitesse"

(Belga) Hanne Desmet a décroché samedi deux médailles d'argent lors de la Coupe du monde de shorttrack à Almaty, au Kazakhstan. D'abord dans le 1.500m, ensuite avec l'équipe belge de relais mixte.

Desmet s'est montrée critique après la finale du 1.500m. Dans le dernier tour, elle a manqué de vitesse, a-t-elle estimé. "Prendre la tête en fin de course était une bonne chose. Mais j'ai manqué de vitesse pour tenir cette position." Dans le dernier virage, elle a été dépassée par la Canadienne Courtney Sarault. La semaine passée, durant la finale du 1.500 mètres à Almaty, le schéma de course était symétriquement opposé. "J'aurais vraiment aimé gagner ici à nouveau", a-t-elle déclaré. Dans la finale masculine, Stijn Desmet a également terminé deuxième derrière l'intouchable Ji Won Park. Le Sud-Coréen a avoué qu'il n'avait pas de plan. "J'ai vu un espace et j'ai foncé", a-t-il expliqué. Dans le relais, les Sud-Coréens ont également pris les devants. Ils ont remporté le mixte sur 2.000m devant la Belgique. Cette deuxième place a fait le bonheur de Tineke den Dulk, Ward Pétré, le frère et la sœur Desmet et la réserve Alexandra Danneel. (Belga)