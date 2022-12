Alpecin-Deceuninck offre un contrat professionnel au gagnant italien de la Zwift Academy

(Belga) L'Italien Luca Vergallito, 25 ans, a signé un contrat professionnel avec Alpecin-Deceuninck, a confirmé la formation samedi. Il s'est fait connaître en tant que vainqueur de la GoZwift Academy, la plateforme interactive sur laquelle les coureurs amateurs peuvent faire leurs preuves.

"Devenir un athlète professionnel a toujours été une obsession et le cyclisme est dans mon cœur depuis que je suis petit", a-t-il expliqué. "Je sais qu'il y a du chemin à parcourir, mais je suis prêt et je ferai de mon mieux. Je suis très reconnaissant envers Alpecin-Deceuninck et Zwift de m'avoir donné une telle opportunité. Je donnerai tout pour leur donner raison." Au sein d'Alpecin-Deceuninck, qui rejoindra le WorldTour en 2023, Vergallito sera, entre autres, le coéquipier de Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen et Quinten Hermans. (Belga)