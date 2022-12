BNXT League - Charleroi s'impose à Liège, Ostende se joue d'Alost sur le fil, Mons bat Limburg

(Belga) Charleroi s'est imposé face à Liège 69-74, samedi, lors de la 11e journée de la BNXT League, le championnat belgo-néerlandais de basket. Ostende a remporté sur le fil le choc à Alost (80-82).

Avec la reprise du club par des investisseurs américains, Liège Basket a connu une semaine agitée. En attendant de régler tous les détails administratifs, Brad Greenberg, le successeur de Lionel Bosco comme entraîneur, ne pouvait pas encore prendre place sur le banc. Le capitaine Brieuc Lemaire tenait un rôle d'entraîneur-joueur, avec l'aide du préparateur physique Olivier Frédéric. Les Liégeois ne déméritaient pas, menant après 10 minutes (19-15), se trouvant légèrement derrière à la pause (37-38) et entamant le dernier quart avec un avantage de trois points (55-52). Charleroi parvenait à renverser la situation dans les dix dernières minutes (69-74). Ostende l'a emporté à Alost 80-82 grâce à un panier au buzzer d'Alexander Barcello. Breein Tyree a terminé avec 19 points au compteur. Les 24 points de Jordan Walker n'ont pas permis à Alost de réaliser l'exploit. Kangoeroes Malines a dominé 85-71 le Brussels grâce notamment à Deandre Davis (22 points) et Brian Fobbs (20 points). Mons s'est joué 98-87 de Limburg United. Côté montois, Charles Moore y a été de 20 points et Adin Vrabac de 18. En face, Alexander Stein a inscrit 33 points et Jonas Delalieux 22. Anvers s'est imposé 59-74 à Louvain, où Kevaughn Allen a mis 24 points. Les points anversois ont été répartis principalement entre Reggie Upshaw (12), Royce Hamm Jr. (12) et Spencer Butterfield (11). Au classement, Ostende, Malines et Charleroi comptent 16 points. Alost suit avec 15. Viennent ensuite Limburg et Mons avec 14. Louvain (13), Anvers (12), Liège (11) et le Brussels (11) complètent le classement. (Belga)