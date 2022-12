Open d'Angleterre de snooker - Luca Brecel se hisse en finale

(Belga) Luca Brecel (WS 11) s'est qualifié pour la finale de l'Open d'Angleterre de snooker, samedi soir, à Brentwood. Le Limbourgeois, 27 ans, a battu en demi-finale le Nord-Irlandais Mark Allen (WS 5) 6-2.

"The Belgian Bullet" a commencé fort, remportant les cinq premiers frames. Ce n'est qu'alors qu'Allen a réussi à inscrire son premier point. Le Nord-Irlandais est revenu à 5-2 puis Brecel a terminé la partie 6-2. "Il n'est quand même pas imbattable maintenant", a souri Brecel après le match. "J'ai mieux joué qu'hier. La concentration était également meilleure. Il n'y a qu'au 7e frame où j'ai un peu perdu le fil. Gagner une demi-finale était vraiment important pour moi. Si tu passes ce cap, tu es en finale. Et c'est ce qu'il s'est passé." En finale, Brecel rencontrera l'Anglais Mark Selby (WS 3), vainqueur, plus tôt dans la journée, du tenant du titre, l'Australien Neil Robertson (WS 4) sur le score de 6-4. Selby, quadruple champion du monde et vainqueur du tournoi en 2019, mène 10-0 dans les confrontations avec Brecel. Brecel atteint pour la première fois la finale de l'Open d'Angleterre, septième tournoi de ranking de la saison, doté de 490.000 euros. . Résultat Luca Brecel (Bel/11) - Mark Allen (IdN/5) 6-2 81-8, 83(61)-6, 102(55)-27, 121(50,71)-0, 89(89)-1, 0-89(89), 12-71(63), 79-2 (Belga)