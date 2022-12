Nationale 1 Messieurs - Eynatten prend le large, derrière le classement se resserre pour les playoffs

(Belga) En allant s'imposer 25-27 à Houthalen, le HC Eynatten creuse encore plus l'écart par rapport à son hôte du jour et est aussi, avec sept points d'avance à trois journées du terme de la phase classique, assuré de terminer en tête.

Courtrai s'est incliné à domicile face à Izegem dans le derby flandrien 29-35. Surprise au Sporthall Alveberg où le Hubo Handball a perdu un point face à HDB Gand, l'avant-dernier de la série, 28-28. Tout bénéfice pour Kraainem, victorieux 28-24 aux dépens de l'Estudiantes Tournai dans un match passionnant de bout en bout. Le derby Anversois entre Sasja et Olse Merksem a été remis. Conséquence immédiate des résultats du week-end, seul le leader germanophone est assuré de participer aux playoffs, six candidats séparés par seulement quatre unités se disputeront les cinq sièges encore disponibles. La bonne opération du jour est pour Kraainem qui se rapproche de plus en plus de la sixième place. En bas de classement, Tournai, Gand et Merksem disputeront les playdows en compagnie du septième classé, qui, sauf surprise, ne sera pas connu avant la dernière journée de championnat. (Belga)