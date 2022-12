FINALE de la coupe du monde: les stars sont là, les compositions sont connues

La France et l'Argentine s'affrontent ce dimanche en finale de la Coupe du monde. Le match de football le plus important de l'année débute à 16h.

L'avant match

Le sélectionneur de la France, Didier Deschamps, a aligné son équipe-type, avec Olivier Giroud et Kylian Mbappé en attaque et une défense composée de Raphaël Varane et Dayot Upamecano, pour affronter l'Argentine de Lionel Messi et Angel Di Maria, titulaires en finale du Mondial-2022, dimanche (16h00).

Tous deux touchés par un virus ces derniers jours, Varane et Upamecano figurent bien dans le "onze" de départ des tenants du titre. L'Argentine titularise Di Maria, récemment perturbé par des problèmes musculaires au point d'avoir été remplaçant durant la majorité de la phase à élimination directe.

L'Argentine de Lionel Scaloni a opté pour un schéma à quatre défenseurs, au service de "Leo" Messi, associé à Julian Alvarez en attaque.

Di Maria, diminué par des soucis musculaires, était forfait contre l'Australie en huitièmes (2-1) et il n'a joué qu'une dizaine de minutes en fin de prolongation en quarts contre les Pays-Bas (2-2 a.p., 4-3 t.a.b.), avant de rester sur le banc contre la Croatie en demi-finale (3-0).

C'est la 129e sélection du milieu offensif argentin, buteur en finale de la Copa América l'an dernier lors du sacre de l'Argentine face au Brésil (1-0).

L'autre petite surprise côté argentin est la titularisation du latéral lyonnais Nicolas Tagliafico à la place de Marcos Acuna, pressenti, sur le flanc gauche d'une défense à quatre comprenant aussi Nicolas Otamendi et Cristian Romero, ainsi que Nahuel Molina.