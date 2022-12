Meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur gardien et meilleur jeune: voici les lauréats des prix de la Coupe du monde (photo)

Lionel Messi, vainqueur du Mondial-2022 avec l'Argentine contre la France (3-3, 4-2 t.a.b.) dimanche, a été désigné meilleur joueur du tournoi par la Fifa, devant le Français Kylian Mbappé, meilleur buteur avec huit réalisations.

Le septuple Ballon d'or, déjà meilleur joueur du Mondial-2014 (perdu 0-1 en finale contre l'Allemagne), a inscrit deux buts face à la France et sept sur l'ensemble de la compétition (dont quatre sur penalty), délivrant également trois passes décisives.

Le joueur de 35 ans est surtout devenu le premier à marquer en phase de groupes, en huitièmes de finale, en quarts, en demies et en finale d'une même édition.

Avec treize buts en quatre Coupes du monde, Messi, qui disputait vraisemblablement son dernier Mondial, est désormais le quatrième meilleur buteur de l'histoire du tournoi, à égalité avec le Français Just Fontaine.

Mbappé, lui, est devenu dimanche le deuxième joueur à réussir un triplé en finale de Coupe du monde, après l'Anglais Geoff Hurst face à l'Allemagne en 1966.

Avec douze buts en deux participations (ainsi que deux passes décisives lors de l'édition 2022), le joueur de 23 ans égale la légende Pelé pour devenir le sixième meilleur buteur de l'histoire du Mondial.

Le meilleur gardien Emiliano Martinez, qui a notamment arrêté trois tirs au but pendant la compétition, et le meilleur jeune, le milieu de terrain Enzo Fernandez (21 ans), sont également Argentins.

Le Croate Luka Modric (37 ans) a été désigné troisième meilleur joueur de ce Mondial.

Avec respectivement sept et quatre buts, Messi et l'attaquant français Olivier Giroud sont les deuxième et troisième meilleurs buteurs du tournoi.