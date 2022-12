"On est revenu de nulle part": Didier Deschamps tire le bilan de la finale et envoie un petit tacle à l'Argentine

Le sélectionneur français Didier Deschamps a évoqué dimanche à Doha une défaite en finale du Mondial face à l'Argentine "encore plus difficile à digérer" alors que les Bleus, menés à la mi-temps, étaient revenus "de nulle part".

"On a mis beaucoup de coeur et d'énergie pour revenir dans ce match", a expliqué le sélectionneur sur TF1.

"Et quand on revient de nulle part, qu'on se rapproche et qu'on touche quelque chose et que ça nous échappe, c'est encore plus difficile à digérer, mais il faut l'accepter", a-t-il dit.

"A 2-0, si on en prend un troisième, il n'y à rien a dire", a-t-il ajouté, estimant que les Bleus n'avaient "pas fait ce qu'il fallait pendant pratiquement une heure".

"Après, avec beaucoup de qualité, de courage et d'énergie, on les a poussés dans leurs derniers retranchements", a-t-il dit.

"Quand il n'y a pas le Graal au bout, et on n'en était pas loin, ça fait mal", a constaté le sélectionneur.

"On n'avait pas toutes nos forces et nos énergies, pour différentes raisons", a souligné Didier Deschamps, sans vouloir donner de détails.

Interrogé également par beIN Sports, l'ancien capitaine des Bleus champion du monde en 1998 et 2018, a expliqué que "malgré tout, avec cette force et cette énergie qui était en face de nous, on a renversé la montagne mais arrivés au sommet, on n'y est pas resté, on doit redescendre".

Les Bleus, selon lui, sont tombés "face à un adversaire qui, au-delà de la qualité, a tout ce qu'il faut pour en rajouter, influencer, de la provocation, a de l'expérience".

"Je n'enlève pas leur mérite, je félicite cette équipe d'Argentine pour ce titre", a-t-il ajouté.