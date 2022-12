Open d'Angleterre de snooker - Luca Brecel battu en finale par Mark Selby

(Belga) Luca Brecel (WS-11) a été battu 9-6 par l'Anglais Mark Selby (WS-3) en finale de l'Open d'Angleterre de snooker, dimanche, à Brentford.

Les deux joueurs s'étaient quittés sur un score de 4-4 après la session de l'après-midi. En soirée, Selby s'est montré intraitable et remporte le tournoi pour la deuxième fois, après 2019. "The Belgian Bullet" disputait sa sixième finale d'un tournoi de ranking. Il a remporté le China Championship en 2017, le Scottish Open en 2021 et la Championship League en juillet dernier. Il a été finaliste du German Masters en 2016 et de l'UK Championship en 2021. Au classement de l' Order of Merit, Brecel va retrouver la 10e place. Selby devenant, lui, N.2 mondial derrière Ronnie O'Sullivan. (Belga)