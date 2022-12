Mondial 2002 - "Un match complètement fou", reconnaît Scaloni

(Belga) L'Argentine a décroché son troisième titre mondial au terme d'un "match complètement fou", a expliqué le sélectionneur argentin Lionel Scaloni en conférence de presse, dimanche.

L'Argentine menait 2-0 à la pause contre la France, a subi le retour français (2-2), a repris l'avantage en prolongations avant de voir les tenants du titre égaliser une nouvelle fois. Finalement, l'Albiceleste s'est offert sa troisième étoile, après 1978 et 1986, aux tirs au but. "Je sais que nous avons disputé un bon match", a analysé Scaloni. "Nous aurions pu le gagner après 90 minutes. Cependant, ce n'était pas possible, je n'étais pas assez chanceux." "Nous avons réalisé une grande performance dans ce match et je n'ai jamais eu de meilleures sensations", a confié le jeune entraîneur qui a reprisé la 'Seleccion' en 2018. "Ce n'était pas dans mes plans. Je n'envisageais pas de gagner la Coupe du monde, mais maintenant nous le sommes et le plus important est la manière dont nous avons accompli ceci." Lionel Messi, désigné meilleur joueur du tournoi, a indiqué son intention de disputer encore quelques matchs avec l'équipe nationale, après avoir dit avant le Qatar que ce serait "sûrement" son dernier Mondial. "Nous devons lui garder une place pour la prochaine Coupe du monde", a déclaré Scaloni. Messi aura 39 ans lors de la prochaine édition, organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. "S'il veut continuer à jouer, il sera avec nous. Je pense qu'il a gagné le droit de décider s'il veut continuer à jouer pour l'Argentine ou non, ou ce qu'il veut faire avec sa carrière. C'est un immense plaisir de l'entraîner lui et ses équipiers. Ce qu'il transmet à ses équipiers, je ne l'ai jamais vu auparavant. Je n'ai jamais vu une personne avoir autant d'influence sur ses équipiers. C'est génial", a conclu Scaloni. (Belga)