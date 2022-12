Le troll ultime: le gardien argentin arrête la fête et demande... une minute de silence pour Kylian Mbappé (vidéo)

La fête était totale chez les Argentins après la victoire en finale de la Coupe du monde. Que ce soit dans les rues de toutes les villes du pays ou dans le vestiaire du stade.

D'ailleurs, dans le vestiaire, le gardien Emiliano Martinez a profité de l'euphorie générale pour se moquer de Kylian Mbappé.

Pendant une danse de célébration, celui qui a été élu meilleur gardien du tournoi fait taire tout le monde et demande... une minute de silence pour Mbappé, ce qui rajoute une dose de bonne humeur et relance les Argentins dans leur danse.

Durant la rencontre Kylian Mbappé a marqué un triplé contre Martinez en plus de convertir son tir au but lors de la séance fatidique. Le portier n'avait probablement pas aimé devoir se retourner à trois reprises et s'est offert cette provocation tout à fait gratuite.