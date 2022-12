227 interpellations en France en marge de la finale

(Belga) Un total de 227 personnes ont été interpellées en France, dont 47 à Paris et dans son agglomération, lors de heurts à l'issue de la finale de la Coupe du monde remportée dimanche par l'Argentine contre la France, a annoncé lundi le ministère français de l'Intérieur.

Un important dispositif de 14.000 policiers et gendarmes avait été déployé dans tout le pays, dont 2.750 à Paris, pour contenir les incidents, déjà survenus après le quart de finale contre l'Angleterre puis la demi-finale contre le Maroc. Sur les Champs-Elysées, des forces de l'ordre, visées par des jets de bouteille et des feux d'artifice, ont fait usage de gaz lacrymogènes, ont constaté des journalistes de l'AFP. A Lyon, une quinzaine de personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles et des dégradations sur la place Bellecour, selon la préfecture. Cinq personnes ont été interpellées à Bordeaux après des heurts avec les forces de l'ordre sur la place de la Victoire. A Nice, le maire Christian Estrosi a condamné "avec la plus grande fermeté" les dégradations dans un quartier de la ville. Et à Béziers, un mineur de 14 ans a été placé en garde à vue après des tirs de mortiers sur un véhicule de CRS. (Belga)