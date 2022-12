"Tu n'es pas un champion": Salt Bae pose avec le trophée de la Coupe du monde et fait enrager les réseaux sociaux (photos)

Le sport est rassembleur et vecteur d'émotions. De ce fait, (trop) nombreux sont les personnes qui tentent de s'approprier des moments de fête pour leur image personnelle. Le plus souvent, ce sont des politiciens, mais pas toujours.

Dans ce cas-ci, c'est une star des réseaux sociaux qui a tenté le coup.

Présent dans le stade lors de la finale, Nusret Gökçe (mieux connu sous le nom de Salt Bae) a pu monter sur la pelouse après le sacre des Argentins. Le boucher turc, qui possède un restaurant à Dubaï, a même pu poser avec le trophée dans les mains, ce qui scandalise certains fans.

"Tu ne devrais pas toucher à la Coupe. Tu n'es pas un champion", "Pourquoi tu le tiens et pourquoi es-tu sur le terrain ? Tu ne devrais pas être là. C'est le moment pour les joueurs qui ont travaillé dur et non pour les célébrités de traîner et de prendre des selfies pour leur propre promo", peut-on lire dans les commentaires de sa publication.

"J'aimerais entendre l'explication de la FIFA sur les raisons pour lesquelles ce célèbre chef a accès au terrain lors d'une finale de Coupe du monde pour des selfies avec Messi, etc", fulmine le chef des sports du journal The Times.



Ce qui énerve les internautes, c'est cette tradition qui veut que seuls les vainqueurs et quelques privilégiés (comme des chefs d'états) ont le droit de toucher le précieux trophée.

Le trophée originel a été créé en 1974 et pèse 6,142 kilos d'or massif. Il est conservé uniquement par la FIFA, qui fait produire une réplique lors de chaque Coupe du monde (qui est plaquée en or, pas en or massif) afin de la donner au vainqueur.

Salt Bae n'est pas la première personnalité à bafouer le trophée. En 2014, lors de la victoire de l'Allemagne, Rihana avait "touché, tenu et embrassé la Coupe".