Il n'a pas réalisé: la réaction touchante du sélectionneur de l'Argentine au moment de remporter la Coupe du monde (vidéo)

Les Lionel de l'équipe d'Argentine font beaucoup parler d'eux au lendemain de la victoire en finale de la Coupe du monde. Si Messi est porté au rang de légende vivante par toute la presse planétaire, Scaloni (le sélectionneur) a lui aussi fait le buzz avec sa réaction au moment du sacre.

Lorsque Gonzalo Montiel inscrit son tir au but, l'Argentine décroche le titre mondial derrière lequel elle courait depuis 36 ans. Une attente tellement longue et dure, on se rappelle que l'Argentine avait déjà perdu en finale en 2014 contre les Allemands.

Était-ce pour se protéger d'une éventuelle déception que Lionel Scaloni s'est interdit tout sentiment ? C'est probable. Mais après la victoire, sa réaction a amusé.

Il a fallu une grosse minute au sélectionneur pour réaliser ce qu'il venait de faire avec son équipe. Un titre mondial et égaler la génération de Maradona qui est déifiée au pays. Un exploit monumental dont l'accomplissement a inondé de bonheur le coeur du sélectionneur qui a fini par fondre en larmes.