Rugby: Steve Borthwick, nouveau sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre

Steve Borthwick, l'entraîneur de Leicester, est le nouveau sélectionneur du XV de la Rose, a annoncé lundi la Fédération anglaise de rugby (RFU), qui avait congédié il y a deux semaines l'Australien Eddie Jones à neuf mois du Mondial-2023 en France.

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre Steve Borthwick, qui a mené l'an dernier Leicester au titre de champion d'Angleterre, "occupera le poste d'entraîneur principal (...) à partir d'aujourd'hui" et pour cinq ans, annonce la RFU dans un communiqué.

"Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau Steve (...) Il était notre premier choix pour succéder à Eddie", qui avait été nommé à l'automne 2015, a déclaré le patron de la RFU Bill Sweeney, cité dans le communiqué.

L'ancien deuxième ligne international (43 ans, 57 sél. entre 2001 et 2010), qui a joué à Bath puis aux Saracens, a été pendant huit ans entraîneur-adjoint de l'équipe d'Angleterre aux côtés d'Eddie Jones. Il a également entraîné les avants japonais, toujours en tant qu'assistant d'Eddie Jones, de 2012 à 2015.

Lors des sept ans de mandat de l'Australien, l'Angleterre a remporté le Tournoi des six nations à trois reprises, dont un Grand Chelem en 2016, et a atteint la finale de la Coupe du monde en 2019.

Mais, en 2022, le XV de la Rose a connu sa pire année depuis 2008 sur le plan des résultats, avec six défaites, cinq victoires et un nul en douze rencontres, conduisant la RFU à limoger Eddie Jones le 6 décembre.

"Je suis profondément honoré d'être nommé entraîneur principal de l'Angleterre, et j'ai hâte de me lancer dans ce défi", a réagi Borthwick, cité dans le communiqué de la RFU.

"Le rugby anglais regorge de talents et je veux construire une équipe qui gagne, qui tire le meilleur parti de notre énorme potentiel et qui soit source d'inspiration pour la jeunesse (...) Je veux que le pays tout entier soit fier de nous et prenne plaisir à nous regarder jouer", a-t-il ajouté.