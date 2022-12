Ils étaient sur place: une famille belge vit la victoire de l'Argentine en direct, "un moment inoubliable pour les enfants"

Âgés de 5, 9 et 11 ans, les enfants de Quentin se souviendront toujours de ce qu'ils ont vécu ce dimanche 18 décembre.

Quentin et sa famille sont partis faire "le voyage d'une vie" en Amérique du Sud. Cette famille belge sillonne le continent dans son camping-car et se trouve en Argentine depuis deux mois. Ils étaient aux premières loges pour assister à l'explosion de joie provoquée par la victoire de l'équipe d'Argentine en finale de la Coupe du monde.

Assurés de la victoire à 10 minutes de la fin du match, les Argentins ont déchanté lorsque la France a inscrit deux buts en deux minutes pour égaliser. "C'est clair que dans un premier temps, les Argentins ont cru que la victoire était assurée. On a ensuite ressenti une énorme tension puis un gros soulagement au moment où l'Argentine a gagné aux tirs au but. S'en est suivie une énorme fête incroyable, de l'effervescence, des Argentins très heureux. On a eu droit à de la musique, une fanfare. Un moment extraordinaire à vivre avec les Argentins et en famille. Ça sera un moment inoubliable pour les enfants", s'extasie Quentin, le père de famille.

"En plus des milliers d'Argentins qui arrivent sur la grande place, on a vu des gens monter sur des voitures. Les pompiers ont allumé leurs gyrophares. Tout le monde faisait partie de la fête. C'était extraordinaire de voir des choses qu'on ne verrait limite pas si c'était en Belgique", savoure encore le père de trois enfants.