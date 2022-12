L'Union Saint-Gilloise jouera son huitième de finale d'Europa League à Anderlecht

(Belga) L'Union Saint-Gilloise jouera, le 16 mars 2023, son huitième de finale d'Europa League au Lotto Park d'Anderlecht, a annoncé le club lundi. Le stade Joseph Marien n'étant pas adapté pour accueillir des matches européens, les vice-champions ont dû trouver des alternatives.

L'Union a déjà joué le troisième tour de qualification de la Ligue des champions et ses trois matches à domicile de la phase de groupe d'Europa League au stade Den Dreef de Louvain. "Nous sommes reconnaissants envers Oud-Heverlee Louvain et la ville de Louvain pour les quatre matchs européens au Den Dreef. Mais pour le club et surtout pour nos supporters, c'est important de jouer proche de chez nous, dans notre ville. Cela facilite également l'organisation", explique Philippe Bormans, CEO de l'USG. "Nous remercions le RSCA, la commune d'Anderlecht et les services de police pour leur soutien et leur coopération. Et nous comptons sur nos fans pour faire de cet événement une grande fête le 16 mars au Lotto Park", poursuit-il. "L'intention est également de n'utiliser que les sièges et donc de ne pas utiliser les zones debout derrière les buts." L'Union a terminé premier de la poule D, devant l'Union Berlin, Braga et Malmö, se qualifiant directement pour les huitièmes de finale. Dante Vanzeir et ses coéquipiers connaîtront leur adversaire en huitième de finale le 24 février, lors du tirage au sort. Les seizièmes de finale, qui regrouperont les clubs troisièmes de leur groupe en Ligue des Champions et les deuxièmes en Europa League, se tiendront les 16 et 23 février. Les Unionistes pourraient notamment défier le FC Barcelone ou Manchester United, qui s'affronteront en barrages, la Juventus ou l'Ajax Amsterdam. (Belga)