Mancini, Totti et Baresi présents au dernier hommage à Mihajlovic

(Belga) L'ancien joueur et entraîneur Sinisa Mihajlovic a été enterré lundi, à Rome. Plus de 2.000 personnes ont assisté à la cérémonie funéraire, dont plusieurs personnalités du football italien. C'est là que le Serbe a passé pratiquement toute sa carrière.

Mihajlovic est décédé vendredi à l'âge de 53 ans. Il luttait contre une leucémie depuis 2019. Ses anciens coéquipiers Roberto Mancini, Attilio Lombardo et Dejan Stankovic ont porté le cercueil à l'extérieur de la basilique de Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Mihajlovic et l'actuel sélectionneur de l'Italie Mancini ont été équipiers à la Sampdoria et à la Lazio. Mancini a également entraîné le défenseur à la Lazio avant de l'emmener avec lui à l'Inter. Après sa carrière de joueur, Mihajlovic a été l'assistant de Mancini à l'Inter avant de devenir T1, notamment de la Fiorentina, de l'AC Milan et de Bologne. Il avait été licencié de ce dernier club en septembre. Les joueurs de Bologne ont également rendu un dernier hommage à l'ancien spécialiste des coups francs. Avant les funérailles, Mancini a déclaré que Mihajlovic "s'était battu comme un lion jusqu'au dernier moment, comme il le faisait sur le terrain." Les anciens joueurs Francesco Totti, Franco Baresi, Daniele De Rossi, Angele Di Livio et Stefano Fiore étaient notamment présents dans la basilique, tout comme le bourgmestre de Rome Roberto Gualtieri et le ministre italien du Sport Andrea Abodi. (Belga)