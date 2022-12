John Textor, propriétaire du RWDM, devient l'actionnaire majoritaire de Lyon

(Belga) La holding américaine Eagle Football, gérée par le multi-millionnaire John Textor, est devenue lundi l'actionnaire majoritaire de l'OL Groupe, qui englobe le club de football de l'Olympique lyonnais, a annoncé un communiqué de l'OL Groupe.

"La réalisation des opérations avec Eagle Football a maintenant eu lieu", a indiqué OL Groupe dans un communiqué. John Textor est déjà présent au capital du club anglais de Crystal Palace et est actionnaire majoritaire de Botafogo, au Brésil, et, depuis janvier 2022, du RWDM. Dans le communiqué, le nouveau propriétaire de Lyon a annoncé le regroupement au sein de la même structure, Eagle Football, des quatre clubs dans lesquels il a investis. "Très rapidement, la holding Eagle Football, dans laquelle Jean-Michel Aulas sera administrateur indépendant, entend mettre en place des collaborations entre ses clubs notamment en France, au Brésil et en Belgique, en s'appuyant sur les méthodologies de formation et de développement de l'Olympique Lyonnais, une référence en la matière", a expliqué Textor. Jean-Michel Aulas, 73 ans et patron du club depuis 1987, "gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe". Durant son règne, le club a remporté sept titres de champion de France consécutif, entre 2002 et 2008, et deux Coupes de France (2008 et 2012). Il a aussi développé, en 2004, la section féminine, rapidement devenue une référence au niveau français (quinze titres) ainsi qu'au niveau européen (huit Ligue des Champions, dont cinq consécutives). Le club rhodanien occupe actuellement la 8e place au classement de Ligue 1 et ne dispute pas de coupe d'Europe pour la deuxième fois seulement en 25 ans.