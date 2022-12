Foot: l'Américain John Textor devient l'actionnaire majoritaire de l'OL

C'est conclu ! Après six mois de négociations et plusieurs reports, l'Olympique lyonnais est passé lundi sous pavillon américain, avec la finalisation de son rachat par le multimillionnaire John Textor, pour un peu plus de 800 millions d'euros.

L'entrée d'investisseurs américains à hauteur de 80% du capital d'OL Groupe via la holding Eagle Football représente un tournant historique pour le club de L1, présidé depuis 35 ans par Jean-Michel Aulas.

"Aujourd’hui représente un nouveau commencement pour l’Olympique Lyonnais", affirme John Textor cité dans un communiqué de l'OL Groupe publié après la clôture de la bourse à Paris, au terme de six mois de négociations ponctuées de plusieurs reports.

"Nous sommes fiers d’aboutir à cet accord exceptionnel", poursuit cet homme de 53 ans qui s'est fait connaître dans le monde virtuel, des effets spéciaux au cinéma à la création digitale par intelligence artificielle puis au streaming d'événements sportifs en direct.

Comme convenu, le patron historique du club, Jean-Michel Aulas, 73 ans, "gardera la présidence opérationnelle d'Olympique Lyonnais pendant au moins trois ans et restera entouré de son équipe", précise M. Textor dans le communiqué.

"JMA" a su transformer un OL moribond en 1987 en une entreprise cotée en bourse au palmarès prestigieux: sept trophées consécutifs en Ligue 1 (2002-2008) et deux demi-finales de Ligue des champions (2010, 2020). Aujourd'hui, cependant, le club qui a terminé la saison dernière à la 8e place -son plus mauvais classement depuis 1997- se trouve encore 8e au moment de l’arrêt du championnat, le 11 novembre après quinze journées, pour cause de "Coupe du monde".

L'accord finalisé lundi "fera date dans l’histoire du développement du football européen, mais aussi international grâce au regroupement au sein de la même structure, Eagle Football, de nos intérêts dans des clubs (....), l’Olympique Lyonnais, Crystal Palace, Botafogo et le RWD Molenbeek", poursuit l'investisseur américain.

- "Ambitieux projet " -

Eagle Football s'était engagée fin juin à acquérir la totalité des actions et la moitié des Osranes (obligations convertibles en actions émises pour financer la construction du Groupama Stadium) détenues par Holnest, la holding familiale des Aulas. Plus la totalité des parts détenues par Pathé et le fonds d'investissement chinois IDG Capitals, deux actionnaires qui avaient annoncé en mars leur intention de vendre.

Eagle Group a aussi prévu de souscrire à une augmentation de capital de 86 millions d'euros qui doit permettre de rembourser des emprunts de manière accélérée et de renforcer l'équipe afin de tenter de retrouver l'élite européenne.

Et comme prévu, "Eagle Football déposera dès que possible, au nom du concert avec Holnest, une offre publique d'achat simplifiée, en espèces, des actions et des OSRANEs qu'elle ne possède pas au prix de 3 € par action et de 265,57 € par OSRANE", précise le communiqué.

D'ores et déjà, "la composition du conseil d'administration de la société a évolué pour refléter ce changement d'actionnariat", précise le communiqué d'OLG.

John Textor ne détaille pas dans le communiqué le nom des investisseurs "respectés et expérimentés" qui ont "pris des engagements substantiels" pour rejoindre son "ambitieux projet".

Selon OL Groupe, elle regroupait en juin "les participations et intérêts de John Textor et de Jamie Salter", milliardaire canadien dont la société d’investissement Authentic Brands Group possède entre autres la marque Reebok. De nombreux noms d'investisseurs américains ont circulé depuis.

- "Concurrence" -

Suspendue par deux fois depuis septembre, l'action OL Groupe a chuté puis repris du terrain, clôturant lundi à 2,94 euros, un cours proche des 3 euros promis pour le rachat.

Après un coup de mou lié à la pandémie de Covid, qui a entraîné la fermeture des tribunes, et la faillite de l'ancien diffuseur Mediapro en 2020, l'OL, qui a terminé la saison dernière à la 8e place -son plus mauvais classement depuis 1997- est en plein redressement financier.

Sur l'exercice 2021-2022, son chiffre d'affaires a bondi de 42%, à 252,6 millions d'euros et sa perte nette a été divisée par deux par rapport à la saison précédente (-55 millions, contre -107,5 millions). Et de juillet à fin septembre, son chiffre d'affaires a encore progressé de 30%.

Sur le plan sportif, Lyon est à quinze points de la 2e place, qualificative pour la Ligue des champions, son objectif avoué, occupée par Lens, et à dix longueurs de Rennes (3e) qui tient celle de barragiste pour la C1.

Samedi après un médiocre résultat nul (1-1) contre Sochaux (L2) en amical, l’entraîneur Laurent Blanc, arrivé début octobre en remplacement du Néerlandais Peter Bosz, a souligné les insuffisances de son effectif. "On a un groupe de qualité mais il n’y a pas assez de concurrence. C’est à moi de la créer ou avec de nouveaux joueurs en janvier. Il en faut dans ce groupe", a-t-il dit, comme un appel du pied pour recruter à l’occasion du mercato qui s’annonce.