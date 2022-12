Van Vleuten et Van Baarle sont sacrés cyclistes de l'année des Pays-Bas

(Belga) Annemiek van Vleuten chez les dames et Dylan van Baarle chez les messieurs ont été nommés Cyclistes néerlandais de l'année 2022, lors du traditionnel "Wielergala" à Bois-le-Duc aux Pays-Bas, lundi.

C'est la première fois que Van Baarle, 30 ans, qui vit à Monaco, reçoit ce prix. Il a remporté cette année la prestigieuse classique de Paris-Roubaix. Cet hiver, le coureur néerlandais est passé de la formation INEOS Grenadiers à Jumbo-Visma, avec qui il évoluera en 2023. En 2021, c'est le cycliste sur piste Harrie Lavreysen qui avait été couronné. Il faisait cette partie des concurrents de Van Baarle, tout comme Mathieu van der Poel ou Thymen Arensman. Pour Van Vleuten, c'est la quatrième fois qu'elle reçoit le trophée. Cette année, elle a remporté le Giro, le Tour et la Vuelta. Pour couronner le tout, elle est devenue championne du monde sur route en septembre. Van Vleuten, à 40 ans, continuera une année supplémentaire dans la formation espagnole Movistar. La championne du monde a déjà reçu le prix l'année dernière, ainsi qu'en 2017 et 2019. Elle est également candidate à l'élection de la sportive néerlandaise de l'année. Le prix pour l'espoir du cyclisme néerlandais a été décerné à Fem van Empel. La coureuse de cyclocross et de route de 20 ans a impressionné cet hiver en remportant six courses de Coupe du monde. Samedi, elle s'est blessée lors d'une chute dans le cross de Val di Sole. (Belga)