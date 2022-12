Kylian Mbappé tabasse puis tue Lionel Messi: l'étrange vidéo d'un supporter français qui retourne les réseaux sociaux (vidéo)

La Coupe du Monde terminée, les supporters français cherchent un moyen d'évacuer leur déception. Depuis quelques heures, sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos circulent pour soit se moquer des Français, soit se moquer des Argentins. Mais l'une d'entre elles sort particulièrement du lot.

Cette dernière reprend une phase de combat du jeu vidéo God of War, en remplaçant les personnages par Kylian Mbappé et Lionel Messi. On y voit l'Argentin se faire tabasser, avant de mourir sous le poids d'une pierre propulsée au-dessus de lui.

Un phénomène viral classique après une telle compétition.