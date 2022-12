"Il me fait pitié", "Son égo a endommagé l'équipe": un ancien champion du monde démonte Cristiano Ronaldo

La Coupe du Monde terminée, chacun pourra faire son petit bilan personnel de la compétition. Dans le journal espagnol Marca, on a décidé de demander son avis à un ancien champion du monde, Lothar Matthäus, qui s'est donc exprimé sur les deux plus grands joueurs de ces 20 dernières années, à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Si Messi a gagné le titre, CR7 et le Portugal ont quitté le tournoi en quart de finale, battus par le Maroc. Et pour l'ancien joueur allemand, tout est de la faute de Ronaldo. "Avec son ego, Ronaldo a endommagé l’équipe et lui-même. Il ne fait aucun doute qu’il était un grand joueur et un finisseur de niveau absolu. Mais maintenant, il a endommagé sa légende. Il m’est difficile de penser qu’il puisse trouver une place dans une équipe. D’une certaine manière, Ronaldo me fait pitié", a même déclaré l'ancien crack, champion du monde en 1990.

Et pour lui, CR7 aurait même bien fait de s'inspirer de son grand rival. "C’est le plus gros raté de la Coupe du Monde, tout le contraire de Messi. C’est le vainqueur absolu. Il le mérite, car il m’a procuré, à moi et à tous les fans de football, une grande joie avec ses qualités et sa façon de jouer. Et il l’a fait pendant 17-18 ans. Pour moi, Messi est le joueur du millénaire", a conclu Matthäus.

Une sortie qui a le mérite d'être claire.