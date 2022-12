Foule en délire, joueurs acclamés avec leurs mamans: les images géniales du retour des Marocains après le Mondial (vidéo)

Des dizaines de milliers de supporters marocains se sont rassemblés mardi dans la capitale, Rabat, pour accueillir l'équipe nationale de football, de retour de son épopée au Qatar. Les Lions de l'Atlas ont réussi l'exploit d'atteindre les demi-finales au Mondial 2022, un exploit unique pour le football africain. Plusieurs heures avant leur atterrissage, une foule attendait déjà les héros nationaux d'après l'agence de presse nationale MAP.

Agitant leurs drapeaux, arborant le maillot de l'équipe et chantant l'hymne national, les Marocains veulent célébrer leurs joueurs. Plus de 8000 agents ont été déployés pour assurer la bonne tenue de l'événement, et les festivités se sont déroulées sans débordements jusqu'à maintenant. Après avoir atterri, les joueurs de l'équipe nationale marocaine traverseront en bus le centre de la ville où sont rassemblés les supporters avant de rejoindre le palais royal. Là, le roi Mohammed VI félicitera les joueurs et le staff, comme il l'avait déjà fait par correspondance pendant le Mondial.

Le Maroc a été l'une des grandes surprises de la Coupe du monde 2022. Après avoir notamment vaincu les Diables Rouges en phase de poules (2-0), les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales où ils se sont inclinés face à la France (0-2). Ils sont ainsi devenus la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde. Samedi, lors de la petite finale, les hommes de Walid Regragui ont été battus par la Croatie, 1-2.