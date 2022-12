Djokovic piégé par Zverev, de 0-6 à 6-1 pour Rybakina: c'était la journée des surprises à Dubaï (vidéo)

La World Tennis League de Dubaï se poursuivait, ce mardi, du côté de Dubaï. Avec un solide programme, opposant l'équipe des Falcons à celle des Hawks. Deux équipes qui faisaient donc leur entrée en lice dans le deuxième jour de ce tournoi par équipes.

Dans le premier match, le double mixte, le duo Badosa-Dimitrov s'est imposé devant Pavlyuchenkova et Thiem, en trois manches, 5-7 6-3 10-4. Les Hawks ont remporté le deuxième match, avec le come-back de cette fin d'année. Dominée 6-0 en première manche, Elena Rybakina a retourné la situation contre Sabalenka, s'imposant 1-6 et 6-10 pour triompher à l'arrivée.

Dans le choc du jour, Novak Djokovic a cédé contre Alexander Zverev, 3-6 4-6. Au général, les Hawks mènent avec les Kites et 35 points chacun. Les Eagles et les Falcons suivent avec 27 unités. Demain, place au duel entre les Falcons et les Eagles. Sur le court, on aura notamment droit à un fabuleux duel entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Le tout sera à suivre sur Club RTL et RTL Play dès 14h55.