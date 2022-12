Antwerp-Standard EN DIRECT: l'Antwerp perd déjà un joueur sur blessure (0-0)

> Suivez la rencontre en direct vidéo sur RTL PLAY dès 20h10



LE DIRECT

8' - Scott arrête sa course et s'effondre. Ekkelenkamp aussi semble souffrir et reste au sol. Muja remplace Scott, Ekkelenkamp est resté sur le terrain. Lui semble avoir fait un peu tourner son genou.

5' - On attend encore la première réelle opportunité. Les deux équipes s'observent jusqu'ici.

2' - Nicolas Raskin fait partie des grands absents de cette rencontre. La faute au choix du Standard, après l'échec des négociations de sa prolongation. Voici ce qu'en pense notre consultant, Thomas Chatelle.

0' - C'est parti pour ce huitième de finale de la Croky Cup ! On vit ce match ensemble toute la soirée !

Les compositions

Antwerp: Butez, De Laet, Stengs, Alderweireld, Ekkelenkamp, Scott, Bataille, Vermeeren, Pacho, Valencia, Frey

Standard: Bodart, Dussenne, Bope, Laifis, Fossey, Barrett, Cimirot, Canak, Balikwisha, Donnum, Dragus

L'avant-match

A 20h45, le Bosuil accueille l'affiche de cette soirée de reprise. Les Anversois reçoivent des Standardmen qui leur avaient infligé un 3-0 en championnat le 16 octobre. Les deux clubs ont plutôt mal terminé la première partie de saison avec deux défaites côté Rouche et deux points sur douze pour le Great Old. Un bon redémarrage est important pour les deux clubs ambitieux.