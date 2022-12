Les Belges à l'étranger - Un but de Tielemans et un assist de Castagne dans la victoire de Leicester aux MK Dons

(Belga) En Coupe de la Ligue anglaise, les Belges de Leicester ont effectué leur retour avec une large victoire 0-3 en huitièmes de finale contre les MK Dons, pensionnaires de troisième division. Youri Tielemans s'est notamment illustré en ouvrant la marque en faveur des Foxes.

Après plus d'un mois de trêve internationale, Leicester s'est mis sur de bons rails en reprenant la compétition avec une victoire, 0-3, à Milton Keynes. C'est Youri Tielemans qui a inscrit le premier but pour Leicester (18e), et Perez a doublé l'avance des visiteurs dans la foulée (29e). À la reprise, Timothy Castagne a lui offert une passe décisive à Jamie Vardy pour enfoncer le clou (50e). Le quatuor belge composé de Wout Faes, Timothy Castagne, Dennis Praet et Youri Tielemans était présent dès le coup d'envoi sur la pelouse. Ils ont disputé toute la rencontre, à l'exception de Castagne, remplacé à la 79e minute par Albrighton. Outre Leicester, Newcastle, Southampton et Wolverhampton se sont également qualifiés pour le prochain tour de la compétition. Jeudi à 21 heures, Manchester City et Liverpool s'affronteront dans l'affiche des huitièmes de finale. (Belga)