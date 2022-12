Coupe de Belgique - Huitièmes de finale : résultats de mardi

(Belga) Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique de football joués mardi:

- Mardi Malines - Seraing 1-0 Union - Ostende 2-1 OH Louvain - Courtrai 1-3 La Gantoise - Cercle Bruges 2-0 a.p. Antwerp - Standard 4-0 - Programme de mercredi: 20h00: Club de Bruges - Saint-Trond 20h00: Deinze - Zulte Waregem 20h45: Genk - Anderlecht NDLR : Les équipes précédées de (+) sont qualifiées pour les quarts de finale. Le tirage au sort sera effectué le jeudi 22 décembre et les rencontres se joueront les 10,11 et 12 janvier 2023. .