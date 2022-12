Tour de San Juan - Le champion du monde Remco Evenepoel débutera sa saison en Argentine

(Belga) Remco Evenepoel, champion du monde de cyclisme et vainqueur du Tour d'Espagne, débutera sa saison 2023 au Tour de San Juan (2.Pro), en Argentine. Son équipe, Soudal Quick-Step, l'a annoncé mercredi.

Evenepoel connait bien cette course. En 2019, comme néo-professionnel, il avait déjà montré ses qualités, terminant troisième du contre-la-montre individuel, neuvième du général et aidant son équipier Julian Alaphilippe à finir deuxième du général. Un an plus tard, le jeune Belge avait remporté le classement final de ce qui reste à ce jour la dernière édition de cette course par étapes. Les éditions 2021 et 2022 avaient été annulées en raison de la pandémie de coronavirus. En 2023, Evenepoel reviendra en Argentine, avec cette fois le maillot arc-en-ciel sur les épaules. "Je suis heureux de rouler à nouveau à San Juan", a déclaré Evenepoel dans un communiqué de son équipe. "C'était ma première course comme pro en 2019, j'ai plein de bons souvenirs de mes précédents sorties en Argentine, et je suis ravi de commencer mon année avec le maillot arc-en-ciel là-bas. J'espère voir beaucoup de ces incroyables fans sur la route et j'ai hâte de débuter avec mon maillot Soudal Quick-Step de champion du monde dans quelques semaines." Le Tour de San Juan se déroulera du 22 au 29 janvier 2023. (Belga)