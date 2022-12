Le Shakhtar Donetsk demande 40 millions d'euros à la FIFA devant le TAS

(Belga) Le club du Shakhtar Donetsk, qui s'estime lésé après le départ de certains de ses joueurs en raison de la guerre en Ukraine, demande réparation à la FIFA, la fédération internationale de football, jeudi devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne en Suisse, à hauteur de 40 millions d'euros.

Une audience est prévue jeudi à 9h30 devant le TAS, dans ce litige opposant le club 13 fois champion d'Ukraine à la FIFA. Le club ukrainien estime avoir pâti financièrement de plusieurs décisions suspensives de la FIFA, consécutives à l'invasion de l'Ukraine au printemps 2022. En effet, dans sa circulaire N.1800 de juin 2022, l'instance prévoit que "les joueurs et entraîneurs étrangers (évoluant en Ukraine) seront en droit de suspendre leur contrat de travail jusqu'au 30 juin 2023" s'ils ne trouvent au préalable un accord avec leur club. "De nombreux joueurs internationaux ont ensuite quitté le club sur des transferts à coût zéro", déplore Sergei Palkin, le directeur général du Shakhtar, dans une déclaration transmise à l'AFP. Ces mesures "ont finalement conduit à une perte de revenus de transferts de joueurs et à une diminution des revenus de base du club d'environ 40 millions d'euros", a-t-il repris. "À ce titre, le club cherche à récupérer les 40 millions d'euros perdus et la FIFA devrait rembourser les dommages dont elle est responsable". Dans une autre circulaire du 2 juillet 2022 consultée par l'AFP, la FIFA avait reconnu que les clubs ukrainiens "pourraient devoir faire face à de très nombreux départs", mais elle estimait qu'il s'agissait "d'une conséquence inévitable de la situation en Ukraine", promettant de faire en sorte que les "intérêts" des "clubs ukrainiens soient protégés".