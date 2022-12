Un trophée de plus pour Remco Evenepoel, "un prix spécial, qu'on ne peut recevoir qu'une fois dans sa vie" (photos)

Remco Evenepoel a reçu des mains de la princesse Astrid et du bourgmestre de Bruxelles Philippe Close le trophée du Prix National du Mérite Sportif, mercredi, à l'occasion d'une cérémonie organisée à l'Hôtel de Ville de Bruxelles.

"C'est toujours quelque chose de spécial de recevoir des trophées, surtout celui d'aujourd'hui, on ne peut le recevoir qu'une fois dans notre carrière", a souligné Evenepoel.

"Je ne peux qu'être fier et content avec ce qu'il se passe". Evenepoel était déjà passé à l'Hôtel de Ville de la capitale pour une autre occasion festive: célébrer, depuis le balcon, son titre mondial avec les supporters présents sur la Grand-Place. "J'ai vu tout le monde qui était là. En course, c'est difficile à ressentir, mais après j'ai senti que tout le pays était derrière moi. Cela me donne de la motivation pour faire aussi bien l'année prochaine." D'anciens lauréats, dont Jean-Michel Saive, le président du COIB, Gaston Roelants, Ingrid Berghmans, Marc Wilmots ou encore Evi Van Acker étaient présents à la cérémonie.

Ces dernières semaines, Evenepoel a également reçu le Joyau du sport flamand et le Géant flamand. Il a également été le lauréat du Vélo de Cristal et du Flandrien en Belgique. Sur le plan international, il a reçu le prestigieux Vélo d'Or récompensant le meilleur coureur cycliste de l'année dans le monde. En 2022, Evenepoel a notamment remporté Liège-Bastogne-Liège, le Tour d'Espagne et le championnat du monde.