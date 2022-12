Valkenburg n'accueillera pas de manche de la Coupe du monde en 2023

(Belga) L'Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé mercredi, de concert avec le nouvel organisateur Discovery, le calendrier définitif de la Coupe du monde de mountainbike 2023. Contrairement à ce qui avait précédemment été communiqué, la compétition ne fera pas étape à Valkenburg.

En août dernier encore, une communication officielle confirmait que la Coupe du monde de mountainbike crosscountry 2023 débuterait à Valkenburg. Mathieu van der Poel avait d'ailleurs annoncé qu'il répondrait présent à ce rendez-vous estival. Dans le calendrier définitif dévoilé mercredi, il n'est pourtant plus question de Valkenburg. La manche prévue dans le Limbourg néerlandais n'est pas remplacée et il reste donc huit manches de Coupe du monde au programme: Nove Mesto en Tchéquie (12-14 mai), Lenzerheide en Suisse (9-11 juin), Leogang en Autriche (15-18 juin), Val di Sole en Italie (30 juin-2 juillet), Andorre-Vallnord (25-27 août), Les Gets en France (7-17 septembre), Snowshoe aux États-Unis (28 septembre-1er octobre) et Mont-Sainte-Anne au Canada (6-8 octobre). Les huit étapes comprendront également des épreuves dans les disciplines secondaires du mountainbike: le shorttrack, les spectaculaires enduro et descente, et/ou un marathon. De cette manière, l'UCI et le nouvel organisateur Discovery veulent encourager le développement du mountainbike vers une nouvelle dimension. (Belga)