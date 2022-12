Insuffisance rénale et cardiaque pour Pelé dont le cancer "progresse"

(Belga) Le cancer de Pelé "progresse" et la légende brésilienne du football requiert "des soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque", a annoncé mercredi l'hôpital de Sao Paulo où il a été pris en charge.

Le "roi" Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l'Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d'une tumeur du côlon en septembre 2021. Le 6 décembre dernier, l'hôpital avait pourtant annoncé que l'état de santé de l'ancien joueur brésilien s'était "progressivement" amélioré et qu'il présentait "des signes vitaux stables, sans complication". Depuis son lit d'hôpital, Pelé a été un spectateur attentif de la Coupe du monde, soutenant à plusieurs reprises le Brésil, éliminé en quarts de finale. Dimanche, il avait aussi félicité Lionel Messi après la victoire de l'Argentine en finale contre la France.