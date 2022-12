Ligue des Champions de basket - Andy Van Vliet et Bnei Herzliya éliminés après leur défaite contre Peristeri

(Belga) Bnei Herzliya et Andy Van Vliet se sont inclinés 87-90 contre les Grecs de Peristeri mercredi pour la 6e et dernière journée du groupe H de la Ligue des Champions de basketball. Une défaite synonyme d'élimination pour les Israéliens.

Van Vliet a compilé 5 points, 2 rebonds et 1 assist en 11 minutes avant de quitter le jeu pour cinq fautes personnelles. Maurice Kemp a lui inscrit 32 points pour le club israélien. Avec cette défaite, Bnei Herzliya termine à la 4e et dernière place du groupe H derrière les Espagnols de Tenerife, premier et qualifié pour le deuxième tour. Les Lituaniens du Rytas Vilnius et Peristeri terminent 2e et 3e et se qualifient pour les barrages. Mardi, Ostende s'était qualifié pour les barrages en battant les Israéliens de l'Hapoel Holon (95-86) pour finir à la 3e place du groupe C. Les huit vainqueurs de groupe seront directement qualifiés pour le deuxième tour. Les deuxième et troisième de chaque groupe disputeront eux un barrage au meilleur des trois matchs (avec avantage du terrain pour les deuxièmes de groupe) pour rejoindre le deuxième tour. Les seize équipes qualifiées seront réparties dans quatre groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Les quatre vainqueurs disputeront le Final Four pour tenter de succéder à Tenerife. (Belga)