BENE-League - Kembit Lions et le HC Visé, candidats au Final Four, s'imposent en déplacement

(Belga) Ce mercredi se déroulait la seconde soirée consacrée à la 17e journée de Bene-League de handball, Hubo Hasselt s'est incliné 28-32 face aux Kembit Lions alors que le HC Visé l'a emporté au KTSV Eupen (21-29)

Hubo Handbal a fait jeu égal avec l'hôte du soir durant vingt minutes (8-8) pour ensuite s'écrouler d'un bloc à la mi-temps (9-15). Le début de seconde période n'est pas favorable aux Limbourgeois qui ont vu les Bataves prendre dix buts d'avance. Croyant la partie jouée les visiteurs n'étaient plus concentrés ce dont profitait Hubo pour revenir à 25-29 à cinq minutes du terme. Par la suite, les Lions quelque peu émoussés se sont contentés de gérer leur avantage en répondant du tac au tac à chaque but local. A Eupen, le KTSV a débuté la rencontre à cent à l'heure, les visiteurs pris à froid sont sans réactions jusqu'à la 10e minute. Lentement mais surement les champions de Belgique sortants se réveillent et rejoignent les locaux au score 8-8 à la vingtième. Ces derniers font de plus en plus d'erreurs, manquent singulièrement de précision au tir de sorte qu'à la mi-temps les visiteurs regagnent les vestiaires avec l'avantage minimal (12-13). Eupen a connu un début de seconde période catastrophique, voyant Visé prendre le large (15-22 à la 45e). Les Germanophones sont "KO" et ne reviendront plus dans la partie. Durant le dernier quart d'heure le HC Vise se contentera de gérer. Au classement, les Lions, 2es avec 29 points, reviennent à une unité de Bocholt, Visé avec 22 points s'accroche à la quatrième place. Jeudi soir se joueront les dernières rencontres de la 17e journée avec Bocholt qui rendra visite à la lanterne rouge Atomix Haacht. L'autre rencontre opposera Aalsmeer à Volendam. (Belga)