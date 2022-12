"Ce but, je le dédie à mon papa récemment décédé": Joseph Paintsil, homme du match, avait une pensée particulière, ce soir (vidéo)

Joseph Paintsil, auteur de l'unique but de la rencontre face à Anderlecht, était au micro d'Anne Ruwet, après le match.

Il analyse ce match lucidement : "La clé a été la patience. Cela a été un match ouvert, un beau match, il fallait qu'on soit patient et se donner du temps", explique-t-il. "Mais là, je suis très fatigué, car c'était un match compliqué".

Aussi, le Ghanéen dédiera son but à son père, récemment décédé. "Je remercie Dieu pour ce but et je le dédie à mon papa qui vient de nous quitter", a-t-il précisé. Avant d'expliquer que ce match fut vraiment l'un des plus compliqués.

"Je pense que c'était même le match le plus compliqué de notre saison jusqu'à présent. Comme vous avez pu le voir, Anderlecht a vraiment une bonne équipe, ça a été souvent du 50-50", explique-t-il.

Genk, solide leader du championnat, peut toujours aller chercher le doublé en fin de saison, mais l'attaquant reste prudent. "On prend match par match, d'abord contre Courtrai le week-end prochain et puis on essaiera de faire des bons résultats".