"Le coach a mis ses idées en place et ça s'est vu": le capitaine mauve se veut "positif" après une prestation "encourageante" (vidéo)

La déception était présente du côté anderlechtois, car les Mauves ont livré une belle copie chez le leader de la Jupiler Pro League.

"C'est une performance encourageante. C'est un nouveau départ et c'est à chacun de saisir sa chance. Le coach a déjà mis ses idées en place et ça s'est déjà vu aujourd'hui". Mais alors qu'a mis en place ce coach, en seulement deux semaines ?

"Il fallait plus d'intensité, plus de pressing. On peut avoir des déchets, mais il ne doit jamais manquer d'envie et de rage, et on n'a rien à se reprocher aujourd'hui", précise le capitaine.

En mauvaise posture en championnat et désormais éliminé de la coupe, Anderlecht va devoir se ressaisir. "On se concentre sur le prochain match et ça ne sert à rien de faire de grandes déclarations. Notre ambition doit être la meilleure version de nous-mêmes".