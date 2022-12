Les Belges à l'étranger - Galatasaray et Dries Mertens qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de Turquie

(Belga) Grâce à un goal de Bafetimbi Gomis (82e), Galatasaray a battu 1-0 Keciorengucu (D2) dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de Turquie. Chez les vainqueurs, Dries Mertens est monté à la mi-temps.

Pour ce match à élimination directe contre le club d'Ankara, Okan Buruk a aligné son équipe type en guise de préparation à la rencontre de championnat contre Istanbulspor. La première grosse occasion a été pour Keciorengucu mais Moustapha Camara l'a manquée alors qu'il s'est retrouvé face au but vide suite à une grosse erreur du gardien adverse (16e). Le Gala a alors pris l'ascendant et aurait pu ouvrir le score si Haris Seferovic avait transformé un penalty (40e). Monté au jeu à la pause, Mertens a trouvé dans la surface Juan Mata, dont le tir a fini dans le filet latéral (55e). Alors qu'il dominait, le Gala a vu Seferovic quitter la pelouse sur blessure et être remplacé par Bafetimbi Gomis (65e). Sur un service de Kerem Akturkoglu, lui aussi remplaçant, l'attaquant vétéran français, 37 ans, a qualifié le Gala pour les huitièmes de finale. En Italie, l'Inter Milan est allée s'imposer 0-2 en match amical à la Reggina (D2) coachée par l'ex-international italien Filippo Inzaghi, frère de Simone l'entraîneur intériste. Les Nerazzurri ont fait la différence en fin de rencontre par son duo d'attaque Edin Dzeko (80e) et Romelu Lukaku (87e), qui a été remplacé juste après son but (88e). Après un nouveau test le jeudi 29 décembre à Sassuolo, le club milanais reçoit Naples le 4 janvier dans le cadre de la 16e journée de championnat. Au classement, l'Inter occupe la 5e place avec 30 points, 11 de moins que le leader napolitain. (Belga)