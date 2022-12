Mondial: les Argentins sont des vainqueurs "inélégants", déplore la ministre des Sports

La ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a regretté vendredi le comportement "pitoyable" et "inélégant" de certains joueurs argentins lors des célébrations du titre mondial obtenu contre la France, épinglant notamment le gardien Emiliano Martinez.

"Je trouve ça pitoyable. Autant notre équipe de France a su perdre avec panache, autant la manière dont cette équipe argentine a agi après cette victoire n'a pas été digne du match qu'on a vu", a estimé la ministre sur RTL.

Pendant la parade des joueurs argentins, vainqueurs de la Coupe du monde en battant la France en finale (3-3, 4 t.a.b. à 2), Emiliano Martinez a été aperçu tenant une poupée représentant un bébé, dont le visage avait été recouvert d'une photo de Mbappé.

Dans la foulée de la finale, "Dibu" Martinez s'était déjà ouvertement moqué de la star française, auteur de trois buts dans le match, en chantant dans le vestiaire: "Une minute de silence... pour Mbappé", avant d'être suivi par ses coéquipiers.

"C'est juste vulgaire, déplacé, vraiment pas à la hauteur de l'enjeu", a repris Mme Oudéa-Castéra, pointant des comportements de "gagnants inélégants". "Cet Emiliano Martinez n'est pas en train de se distinguer dans cette affaire, c'est plutôt pathétique".

La ministre s'est satisfaite que le président de la Fédération française de football (FFF) Noël Le Graët ait écrit à son homologue argentin pour dénoncer selon lui des "excès anormaux" lors de ces célébrations.

La Fédération a également annoncé son intention de porter plainte contre les auteurs de propos racistes et haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre de joueurs français comme Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, qui ont raté leur tir au but en finale.