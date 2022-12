Affaire Pogba : Le frère Mathias Pogba obtient sa mise en liberté

(Belga) Mathias Pogba, mis en examen et en détention provisoire depuis le 18 septembre dans l'enquête sur des extorsions visant son frère le footballeur français Paul Pogba, a obtenu jeudi sa mise en liberté, a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant une information du Parisien.

Dans une ordonnance signée jeudi, les deux juges d'instruction ont fait droit à la demande de mise en liberté déposée quelques jours plus tôt par l'avocat de Mathias Pogba, a précisé la source judiciaire. Le parquet ne s'est pas opposé à cette demande, a-t-elle ajouté. Son avocat, Me Yassine Bouzrou, n'avait pas pu être joint à la mi-journée. Selon Le Parisien, Mathias Pogba, 32 ans, a quitté vendredi matin la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) où il était incarcéré depuis le 18 septembre. Mis en examen pour extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs criminelle, il avait déjà contesté son placement en détention provisoire, d'abord auprès des deux juges d'instruction chargées de ce dossier puis, face à leur refus, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Dans cette affaire, quatre autres suspects, des proches des frères Pogba âgés de 27 à 36 ans, ont été mis en examen notamment pour extorsion avec arme, séquestration en bande organisée et association de malfaiteurs criminelle. C'est Mathias Pogba lui-même qui avait révélé dans une vidéo énigmatique diffusée le 27 août les extorsions dont se dit victime son frère cadet. Paul Pogba, qui évolue à la Juventus de Turin (Italie) avait dénoncé dans une plainte déposée auprès du parquet turinois le 16 juillet, des extorsions se chiffrant à 13 millions d'euros entre mars et juillet 2022. (Belga)