NBA: Tony Parker dans la préliste pour entrer au Hall of Fame

Tony Parker, quadruple champion de NBA, fait partie d'une préliste de grands noms du basket sélectionnés pour entrer au Hall of Fame avec la classe 2023 dévoilée par la Ligue nord-américaine de basket-ball mercredi.

Le meneur de jeu français, qui a fait l'essentiel de sa carrière de NBA aux San Antonio Spurs (2001-2018), a remporté quatre titres de champion en 2003, 2005, 2007 et 2014.

Sa nomination à ce "Temple de la renommée" où sont honorés les grandes personnalités du basket (joueurs, entraîneurs, arbitres, dirigeants, etc), était attendue depuis que ses deux anciens acolytes Tim Duncan et Manu Ginobili, avec lesquels il formait le "Big Three" des Spurs, ont été intronisés en 2021 et 2022.

L'ancien meneur du PSG Racing, 40 ans, est en concurrence avec d'autres joueurs qui ont marqué la NBA, comme l'arrière triple champion Dwyane Wade (sacré avec Miami 2006, 2012, 2013), l'intérieur allemand Dirk Nowitzki (sacré avec Dallas en 2011), l'intérieur espagnol Pau Gasol (deux fois champion avec les Lakers en 2009 et 2010) et l'ancien meneur de Detroit et actuel entraîneur de Portland Chauncey Billups.

Parmi les nommés, on trouve également le coach emblématique des Spurs Gregg Popovich, son ancienne adjointe aux Spurs Becky Hammon et l'ancien arbitre vedette Joey Crawford.

Les finalistes seront annoncés lors du week-end du All Star Game à Salt Lake City le 17 février 2023 et les élus seront connus le 1er avril. La cérémonie d'intronisation aura lieu le samedi 12 août au Temple de Springfield (Massachusetts).