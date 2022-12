Cyclocross de Mol : Victoire en solitaire de Shirin van Anrooij

(Belga) Le cyclocross de Mol, dont le parcours exigeant tracé dans le domaine provincial du Zilvermeer fait la part belle au sable, a vu la victoire vendredi en nocturne de Shirin van Anrooij (Baloise Trek Lons).

La Néerlandaise de 20 ans s'est imposée après un long solo entamé dès le 2e des six tours de l'épreuve. Elle a devancé à l'arrivée ses compatriotes, Lucinda Brand (Baloise Trek Lons) et Annemarie Worst (777). La Britannique Zoe Backstadt, qui fut la première à tenter de prendre les devants dans le premier tour, a pris la 4e place devant deux Néerlandaises Aniek van Alphen et Yara Kastelijn. La première Belge Laura Verdonschot (De Ceuster Bonache) a franchi la ligne en 7e position. (Belga)