Van Aert gagne son duel face à van der Poel : "Un bon début de période de Noël"

(Belga) Battu à Anvers le 4 décembre par Mathieu van der Poel, Wout van Aert a pris sa revanche vendredi au Zilvermeer de Mol dans le sable campinois. Le champion du monde Tom Pidcock a dû se contenter de la troisième place.

"C'est un bon début de période de Noël", s'est réjoui le champion de Belgique. "J'ai eu besoin de la première partie du cross pour prendre mes marques. Dans notre groupe de tête, j'ai pu repérer les bonnes et les mauvaises lignes dans le sable. C'est pourquoi j'ai réussi à mieux passer le sable dans la finale. Avant la course, je ne pensais pas avoir une chance de gagner, mais cela s'est réalisé", a expliqué Wout van Aert. Le champion national a commis quelques erreurs en début de course. À un moment donné, il a même dû ramasser son vélo après avoir glissé dans un virage. "Je viens de terminer un stage avec l'équipe. Je n'ai pas touché au vélo de cross là-bas. Il a donc fallu s'habituer aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que j'ai fait des erreurs. Au fur et à mesure que le cross progressait, j'ai trouvé le bon rythme. Je peux donc être assez satisfait de ma course. Dans un cross rapide comme celui-ci, vous savez tout de suite que 10 secondes représentent un bon écart. J'y suis parvenu après avoir attaqué. Je comptais ensuite que Mathieu van der Poel allait craquer à un moment donné. Il l'a fait." (Belga)