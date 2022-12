Cyclocross de Mol - Pidcock loin derrière van Aert et van der Poel : "Je peux me satisfaire de cette 3e place"

(Belga) Tom Pidcock a pris la 3e place derrière ses deux grands rivaux Wout van Aert, et Mathieu van der Poel vendredi à l'arrivée du cyclocross de Mol. "Je peux me satisfaire de cette 3e place. Ce fut un cross éprouvant", a reconnu le champion du monde britannique.

"Il y avait le duo Mathieu van der Poel et Wout van Aert qui se battait pour la victoire. Je me suis retrouvé mêlé avec Laurens Sweeck et Quinten Hermans à la lutte pour la dernière place du podium. Au final, je me suis avéré être le plus fort de nous trois", a commenté Tom Pidcock. "Je me suis également senti très frais. Ma fréquence cardiaque était également aussi élevée pour la première fois dans une course de cyclocross. Ce n'était pas facile du tout de se mettre en cadence avec toutes ces sections sablonneuses. Je m'entraîne beaucoup dans le sable, mais je peux maintenant dire que cette surface ne me convient pas vraiment. De toute façon, on ne peut pas comparer ma vitesse dans le sable à celle de Wout van Aert et Mathieu van der Poel, donc je suis content de terminer troisième derrière eux." "J'ai commis, dans le tour où Van Aert et Van der Poel sont passés à l'attaque, beaucoup d'erreurs. Puis à la fin, tout s'est passé comme prévu et j'ai réussi à aller chercher seul la dernière place sur le podium. J'aborde les prochaines courses avec confiance", a précisé Tom Pidcock. (Belga)