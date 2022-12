"Pas au top depuis 2 ans": l'analyse implacable de Kevin De Bruyne après le flop des Diables Rouges au Mondial (vidéo)

Kevin De Bruyne s'est exprimé pour la première fois depuis la fin de la Coupe du Monde. Le Diable Rouge a répondu aux questions de Play Sports sur l'aventure de notre équipe nationale au Qatar, sortie au premier tour avec 4 points sur 9. Critiqué pour ses propos sur l'âge de certains joueurs, 'KDB' a cette fois mis toute l'équipe face à ses responsabilités.

"Notre Coupe du monde n’était tout simplement pas bonne", a d'abord asséné celui qui pourrait être l'un des futurs capitaines sous la houlette du nouveau sélectionneur. "Honnêtement, nous n’avons bien joué qu’en deuxième mi-temps contre la Croatie. Les autres matches n’étaient pas aussi bons. D’une certaine manière, nous n’avons aucune raison de nous plaindre et nous devons l’accepter en tant qu’équipe", a-t-il lancé, demandant entre les lignes à tout le monde de travailler en silence pour redorer le blason national.

Même si, pour De Bruyne, les signaux d'alerte étaient là depuis un certain temps. "Je pense que ces deux dernières années, nous n’étions pas au top. Si on regarde nos matches dernièrement, on remarque que nous n’avons pas gagné beaucoup de matches ni joué un bon football pendant un certain temps. Nous avons cherché à faire mieux, mais ce n’était tout simplement pas le cas dans ce tournoi", a regretté le milieu de terrain. De Bruyne aussi est d'ailleurs passé à côté de l'échéance qatarie.

Espérons un retour en forme pour les qualifications en vue de l'Euro 2024.